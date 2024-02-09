Минфин России: правительство одобрило новый вычет по НДФЛ на 400 тысяч рублей в год

Единый налоговый вычет по НДФЛ в пределах 400 тысяч рублей в год могут ввести для долгосрочных сбережений.
Проект поправок ко II чтению законопроекта об этом был одобрен на заседании правительства. Об этом говорится на сайте Министерства финансов России.
Поправки приводят положения Налогового кодекса в соответствие с законом о негосударственных пенсионных фондах, в котором предусмотрено создание программы формирования долгосрочных сбережений (ПДС). В документе также предусмотрены и другие положения, направленные на упрощение процедуры предоставления налоговых вычетов на долгосрочные сбережения.
В случае принятия поправок, налоговые вычеты будут уменьшать налогооблагаемые доходы, полученные с 1 января 2024 года, по договорам, заключенным начиная с 2024 года, уточняет министерство.