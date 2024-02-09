В ЦИК показали, как будут выглядеть бюллетени на выборах президента России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила текст бюллетеня для голосования на предстоящих выборах президента РФ.

Как рассказали в комиссии, ФИО зарегистрированных на выборы кандидатов будут размещены в алфавитном порядке. Напротив каждого приведены краткие сведения о кандидате.

Тираж бюллетеней составит порядка 113 миллионов экземпляров, добавили в ЦИК.