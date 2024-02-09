В Ленобласти выделят дополнительные земельные участки для многодетных семей и участников СВО

Автор: Анастасия Щербакова
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Губернатор Александр Дрозденко подписал постановление о внесении изменений в генеральный план Агалатовского сельского поселения. Согласно документу, два земельных участка общей площадью 42 га будут выделены для бесплатного предоставления многодетным и участникам СВО.

Так, два земельных участка площадью 26 га и 16 га, расположенных в ГУСХП «Ленинградец», включены в границы деревни Елизаветинка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Согласно распоряжению главы региона, первый участок будет выделен под льготные жилищные программы для многодетных семей, второй — для участников СВО. Земля обоим категориям под ИЖС будет предоставляться бесплатно.

Сейчас профильному комитету остается внести границы участков в ЕГРН, изменения в ПЗЗ и подготовить проекты планировок и межевания территории.

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