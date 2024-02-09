Озвучен вероятный размер индексации социальных пенсий в апреле

Минтруд РФ подготовил проект постановления, согласно которому увеличение выплат может составить более 7%.

Размер индексации социальных пенсий в России в апреле этого года может составить 7,5%. Такие данные появились в проекте постановления правительства, разработанном в Минтруд РФ.

В 2024 году индексация социальных пенсий составит 7,5%. Размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается правительством по темпу роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год, — приводит фрагмент документа РИА Новости.