В Волхове кот спас пожилую хозяйку во время возгорания на кухне

Пенсионерка из Ленобласти спаслась из горящей квартиры благодаря питомцу.
Как рассказали в ГУ МЧС по региону, 87-летняя женщина мылась, когда кот начала «истошно мяукать» под дверью ванной. Пенсионерка поспешила выйти и посмотреть, что так встревожило питомца, и обнаружила на кухне возгорание.
К этому времени на место уже прибыли пожарные, они вывели пенсионерку и вынесли на улицу кота, и эвакуировали с верхнего этажа еще шестерых жильцов.
Огонь ликвидировали, на месте работали восемь человек, задействовав две единицы техники. Причину пожара предстоит установить экспертам.
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