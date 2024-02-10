В Волхове кот спас пожилую хозяйку во время возгорания на кухне

Пенсионерка из Ленобласти спаслась из горящей квартиры благодаря питомцу.

Как рассказали в ГУ МЧС по региону, 87-летняя женщина мылась, когда кот начала «истошно мяукать» под дверью ванной. Пенсионерка поспешила выйти и посмотреть, что так встревожило питомца, и обнаружила на кухне возгорание.

К этому времени на место уже прибыли пожарные, они вывели пенсионерку и вынесли на улицу кота, и эвакуировали с верхнего этажа еще шестерых жильцов.

Огонь ликвидировали, на месте работали восемь человек, задействовав две единицы техники. Причину пожара предстоит установить экспертам.