Ленобласть и Белоруссия работают над созданием отечественного аналога IKEA

Автор: Анастасия Щербакова
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Как заявил губернатор Ленобласти, работа в этом направлении началась.

Компании, производившие мебель для шведского ретейлера IKEA, могут объединиться под новым брендом, заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

У России и Белоруссии есть реальная возможность «собрать» «Икею» под новым брендом. Большому количеству производств, которые работали «под зонтиком» «Икеи», изначально не хватало компетенций в логистике и торговле. Но сборка коммерческой системы уже началась. Ленобласть участвует, — отметил губернатор.
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