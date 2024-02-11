Ленобласть и Белоруссия работают над созданием отечественного аналога IKEA

Как заявил губернатор Ленобласти, работа в этом направлении началась.

Компании, производившие мебель для шведского ретейлера IKEA, могут объединиться под новым брендом, заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

У России и Белоруссии есть реальная возможность «собрать» «Икею» под новым брендом. Большому количеству производств, которые работали «под зонтиком» «Икеи», изначально не хватало компетенций в логистике и торговле. Но сборка коммерческой системы уже началась. Ленобласть участвует, — отметил губернатор.