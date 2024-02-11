Аферисты, представляясь сотрудниками банков, начали предлагать жертве во время телефонного звонка обновить банковское приложение по ссылке, отправленной в мессенджер.

Специалисты по кибербезопасности МВД рассказали о новом виде мошенничества. Аферисты звонят гражданам от имени службы поддержки банка и просят срочно установить обновленную версию приложения онлайн-банкинга.

Но на самом деле в присланной мошенником ссылке содержится вредоносная программа, которая крадет пароли и реквизиты банковских карт.

Банки рассылают информацию о новых версиях приложения только через свои официальные каналы. Достоверную информацию об установке и обновлении приложения вашего банка ищите на его официальных ресурсах. Кем бы ни представлялись незнакомцы, которые выходят с вами на связь, не скачивайте программы под их диктовку, — советуют эксперты.