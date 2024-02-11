Песков: в Кремле опасались, что Запад начнет гонения Такера Карлсона еще до начала интервью с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что страны Запада становятся все более непредсказуемыми.

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключали гонения американского журналиста Такера Карлсона на Западе еще на этапе анонса интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пресс-секретарь главы государства заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, пишет РИА Новости.

Учитывая, что вот этот самый коллективный Запад становится все более и более непредсказуемым и что действительно не гнушается ничем абсолютно, поэтому, конечно, определенные опасения, что даже еще до начала интервью будут какие-то гонения на этого Карлсона бедного, они присутствовали, — отметил Песков.