В Петербурге задержан мужчина, пытавшийся увести школьника к себе домой: спас мальчика его сверстник

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Перед этим незнакомец забрал у ребят тысячу рублей.

В Санкт-Петербурге полиция выясняет, с какой целью 39-летний местный житель пытался увести школьника к себе домой.

Подвыпивший мужчина подошел к двум ребятам, гревшимся в парадной дома в Приморском районе. Сперва незнакомец забрал у одного из них тысячу рублей, а второго прогнал.

photo_2024-02-11_11-08-09
Фото: Mash на Мойке/ Телеграм

Затем мужчина повел перепуганного ребенка с собой в магазин. В это время друг мальчика уже поднял тревогу и позвонил родителям, которые и вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия оперативники задержали странного незнакомца.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, выяснил Mash на Мойке.

Вам будет интересно
В Петербурге задержан мужчина, пытавшийся увести школьника к себе домой: спас мальчика его сверстник Петербург
"Форд" влетел в стоящую посреди дороги фуру под Тосно, сбившую до этого пешехода: водитель иномарки погиб - видео
Незадолго до трагедии большегруз сбил пешехода, выбежавшего на дорогу.  Череда непредвиденных событий привела к трагедии на трассе М-10 в Рябово Тосненского...
11.02.2024 44
Автор