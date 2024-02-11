В Петербурге задержан мужчина, пытавшийся увести школьника к себе домой: спас мальчика его сверстник

Перед этим незнакомец забрал у ребят тысячу рублей.

В Санкт-Петербурге полиция выясняет, с какой целью 39-летний местный житель пытался увести школьника к себе домой.

Подвыпивший мужчина подошел к двум ребятам, гревшимся в парадной дома в Приморском районе. Сперва незнакомец забрал у одного из них тысячу рублей, а второго прогнал.

Затем мужчина повел перепуганного ребенка с собой в магазин. В это время друг мальчика уже поднял тревогу и позвонил родителям, которые и вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия оперативники задержали странного незнакомца.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, выяснил Mash на Мойке.