В Петербурге задержан мужчина, пытавшийся увести школьника к себе домой: спас мальчика его сверстник

Перед этим незнакомец забрал у ребят тысячу рублей.
В Санкт-Петербурге полиция выясняет, с какой целью 39-летний местный житель пытался увести школьника к себе домой.
Подвыпивший мужчина подошел к двум ребятам, гревшимся в парадной дома в Приморском районе. Сперва незнакомец забрал у одного из них тысячу рублей, а второго прогнал.
Затем мужчина повел перепуганного ребенка с собой в магазин. В это время друг мальчика уже поднял тревогу и позвонил родителям, которые и вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия оперативники задержали странного незнакомца.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, выяснил Mash на Мойке.
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