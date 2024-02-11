В Карелии нашли «черные ящики» с разбившегося вертолета Ми-8

Автор: Анастасия Щербакова
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Два бортовых самописца были подняты со дна Онежского озера. 

На дне Онежского озера были найдены два «черных ящика» разбившегося 4 февраля вертолета МЧС и доставлены на сушу. Как стало известно РИА Новости, состояние самописцев в удовлетворительном состоянии.

Оба «черных ящика», бортовой речевой самописец и прибор регистрации полетов, демонтированы водолазами в хвостовой части вертолета на дне Онежского озера и подняты на поверхность, — заявил источник агентства в экстренных службах.

Напомним, вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС РФ, совершавший тренировочный полет над Онежским озером в Карелии, перестал выходить на связь 4 февраля. Его обломки были обнаружены в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров. На борту находились три человека.

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06.02.2024 178
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