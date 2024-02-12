Трое на снегоходе провалились под лед у поселка Чулково, один погиб

Поездка по льду на снегоходе закончилось трагедией в Выборгском районе Ленобласти.
В минувшее воскресенье снегоход провалился под лед в акватории Выборгского залива неподалеку от поселка Чулково. На нем ехали три человека.
По предварительным данным правоохранительных органов, двое смогли самостоятельно выбраться, один погиб. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
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10.02.2024 100
UPD. Мужчин из ледяной воды вытащили очевидцы. Спасти удалось отца и сына, а их друг погиб.