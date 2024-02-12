Политолог: новый президент Финляндии позволит США разместить 15 военных баз в стране

Эксперт рассказал, как избрание Александр Стубба скажется на политике в отношении России.

Финский политолог Йохан Бекман считает, что новый президент Финляндии Александр Стубба продолжит начатую своим предшественником политику в отношении России.

В беседе с Ura.ru эксперт уверен, что граница между странами так и останется закрытой, а на территории Финляндии количество американских военных баз будет расти.

«Задача у Александра Стубба сейчас только одна — быть верным и послушным союзником Вашингтона <…> Финляндия сейчас член военного блока НАТО, плюс у них есть дополнительный договор с ВС США о создании баз в стране. В Финляндии будет 15 баз. Стубб будет поддерживать безопасность американских войск на территории Финляндии и гарантировать, что граница с Россией будет закрыта, что страна дальше изолируется от РФ», — заявил Бекман.