Иномарка сбила перебегавшего дорогу на красный свет подростка в Петербурге — видео

В результате аварии школьник получил серьезные травмы.

Момент страшной аварии на улице Лени Голикова 12 февраля попал на видео. На кадрах видно, как подросток бежит в сторону пешеходного перехода. Однако, несмотря на красный сигнал светофора, останавливаться ребенок не стал. В этот момент по левой полосе двигалась иномарка. Спустя мгновенье произошел жуткий удар.

По информации Mash на Мойке, у подростка диагностировали сотрясение мозга и сильный ушиб почек. Водитель, сбивший школьника, неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Фото: Mash на Мойке/ Телеграм