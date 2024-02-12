Иномарка сбила перебегавшего дорогу на красный свет подростка в Петербурге — видео

В результате аварии школьник получил серьезные травмы.
Момент страшной аварии на улице Лени Голикова 12 февраля попал на видео. На кадрах видно, как подросток бежит в сторону пешеходного перехода. Однако, несмотря на красный сигнал светофора, останавливаться ребенок не стал. В этот момент по левой полосе двигалась иномарка. Спустя мгновенье произошел жуткий удар.
По информации Mash на Мойке, у подростка диагностировали сотрясение мозга и сильный ушиб почек. Водитель, сбивший школьника, неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
Фото: Mash на Мойке/ Телеграм
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