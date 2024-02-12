Известны подробности жуткой аварии в Кировском районе: выезд на «встречку» обернулся трагедией

Автор: Анастасия Щербакова
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В правоохранительных органах по факту случившегося проводится проверка.

Как сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти, смертельная авария на автодороге «СПб – Кировск» произошла в результате выезда на встречную полосу автомобиля «Киа». Мужчина не справился с управлением. В результате столкновения с фургоном «Хендай» водитель легковушки погиб.

В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте; водитель фургона госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, — указано в сообщении ведомства.
Известны подробности жуткой аварии в Кировском районе: выезд на "встречку" обернулся трагедией Кировский район, ДТП, аварияФото: МВД по Петербургу и Ленобласти
Известны подробности жуткой аварии в Кировском районе: выезд на "встречку" обернулся трагедией Кировский район, ДТП, авария
Фото: Фото: МВД по Петербургу и Ленобласти/ Телеграм
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Известны подробности жуткой аварии в Кировском районе: выезд на "встречку" обернулся трагедией Кировский район, ДТП, авария
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