Известны подробности жуткой аварии в Кировском районе: выезд на «встречку» обернулся трагедией

В правоохранительных органах по факту случившегося проводится проверка.

Как сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти, смертельная авария на автодороге «СПб – Кировск» произошла в результате выезда на встречную полосу автомобиля «Киа». Мужчина не справился с управлением. В результате столкновения с фургоном «Хендай» водитель легковушки погиб.

В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте; водитель фургона госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, — указано в сообщении ведомства.

Фото: МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: Фото: МВД по Петербургу и Ленобласти/ Телеграм