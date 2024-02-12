В небе над Кингисеппским районом заметили беспилотник и преследовавший его вертолет

Автор: Анастасия Щербакова
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Тревожную ситуацию наблюдали местные жители 12 февраля.

В местных соцсетях тиражируются ролики, на которых видно, как вертолет преследует, предположительно, беспилотник самолетного типа. Все это происходило в небе над Кингисеппским районом Ленобласти 12 февраля, утверждает 47news.

В администрации района редакции заявили, что это были учения. Также, как утверждает источник, «вводились кратковременные ограничения использования воздушного пространства этом районе».

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12.02.2024 54
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