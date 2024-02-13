Под Псковом столкнулись школьный автобус с детьми и грузовик, 17 человек пострадали

Утром 12 февраля, автобус с детьми, ехавший на экскурсию в Псков, попал в ДТП недалеко от деревни Новгородка.
Предварительно, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с фурой на 379-м километре автотрассы Р-23, но не справился с управлением и съехал в кювет. В аварии пострадали 17 человек – четверо взрослых и 13 детей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Фото: Управление МВД России по Псковской области
Фото: Управление МВД России по Псковской области
Фото: Управление МВД России по Псковской области
Фото: Управление МВД России по Псковской области
Троих пострадавших детей планируют доставить из Пскова в Педиатрический университет в Петербурге, говорится в официальном сообщении университета.
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Кроме того, скорая помощь, которая ехала к месту происшествия, также попала в аварию. Автомобиль улетел в кювет и перевернулся, пострадали фельдшер и водитель.
По факту аварии возбуждено уголовное дело.