За пять лет в Ленинградской области обновлено 877 километров трасс

С 2019 по 2024 годы в регионе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обновлено 877 километров региональных трасс.

«Ремонты прошли во всех муниципальных районах Ленинградской области, при этом ряд областных трасс отремонтирован целиком. Обновленные магистрали соединяют города, деревни и поселки, обеспечивают подъезды к школам, больницам, спортивным центрам и памятным местам», — рассказали в областном правительстве.

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Напомним, что для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков. В 2022 году в регионе было обновлено только в рамках нацпроекта 200 км трасс и дорог. В 2023 году только региональных трасс уже 877 км.