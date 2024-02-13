Небольшой снег и до -27°C ночью – погода в Ленобласти на 14 февраля

Переменная облачность ожидается в Ленобласти 14 февраля.
Ночь пройдет без существенных осадков, утром, днем на западе местами ожидается небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью на западе -13…-18°C, на востоке -19…-24°C, местами до -27°C, днем -7…-12°C, на востоке до -16°C. На дорогах гололедица.
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