Небольшой снег и до -27°C ночью – погода в Ленобласти на 14 февраля

Переменная облачность ожидается в Ленобласти 14 февраля.

Ночь пройдет без существенных осадков, утром, днем на западе местами ожидается небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью на западе -13…-18°C, на востоке -19…-24°C, местами до -27°C, днем -7…-12°C, на востоке до -16°C. На дорогах гололедица.