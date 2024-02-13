Следователи выясняют, почему многодетная семья из Выборгского района была вынуждена жить в аварийном доме

Многодетная мама неоднократно обращалась в профильные ведомства с просьбами предоставить жилье, но ответа так и не дождалась. По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Следственными органами Ленинградской области возбуждено уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц поселка Советский.

По материалам проверки, чиновники бездействовали и не обеспечили надлежащим жильем многодетную семью, которая вынуждена была снимать отдельную квартиру на пособия из-за того, что их дом находится в аварийном состоянии.

Несмотря на многочисленные обращения, женщине и ее детям так и не выделили жилплощадь из маневренного фонда. Лишь после вмешательства СК семье предоставили квартиру, передает 47channel.