Блогер Mellstroy объявлен в розыск в России

Андрей Бурим (настоящее имя) подозревается в уклонении от службы в армии Белоруссии, откуда родом молодой человек.

Скандальный блогер Mellstroy объявлен в России в розыск по запросу правоохранительных органов Белоруссии. Молодой человек родом оттуда и не спешит идти служить в армию.

Долгое время Mellstroy проживал в Москве, однако позже перебрался в Арабские Эмираты. Сейчас, после начатого уголовного дела, молодой человек уже мог покинуть страну.

Дело в том, что между ОАЭ и Россией заключено «соглашение о выдаче преступников и взаимной правовой помощи», передает Shot. Иными словами, Бурима могли экстрадировать в РФ, а затем и в Белоруссию.