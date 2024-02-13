Блогер Mellstroy объявлен в розыск в России

Андрей Бурим (настоящее имя) подозревается в уклонении от службы в армии Белоруссии, откуда родом молодой человек.
Скандальный блогер Mellstroy объявлен в России в розыск по запросу правоохранительных органов Белоруссии. Молодой человек родом оттуда и не спешит идти служить в армию.
Долгое время Mellstroy проживал в Москве, однако позже перебрался в Арабские Эмираты. Сейчас, после начатого уголовного дела, молодой человек уже мог покинуть страну.
Дело в том, что между ОАЭ и Россией заключено «соглашение о выдаче преступников и взаимной правовой помощи», передает Shot. Иными словами, Бурима могли экстрадировать в РФ, а затем и в Белоруссию.
Вам будет интересно
Филипп Киркоров выступил перед ранеными в городской больнице в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как рассказала РИА Новости главврач, он...
13.02.2024 31