Писательница, историк, искусствовед, член Союза писателей и Союза художников России Нина Молева ушла из жизни в возрасте 98 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ.

Нина Молева и ее супруг Элий Белютин (умер в 2012 году) — владельцы крупной коллекции картин на $2 млрд, полученной от предков Белютина. В ней есть работы Леонардо да Винчи, Микеланджело, Диего Веласкеса, Тициана, Бернардино дей Контино, Антонио Росселино и др. Они завещали ее Путину как юридическому представителю России.