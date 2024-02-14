Ушла из жизни искусствовед Нина Молева, завещавшая России картины на $2 млрд

Автор: Гузель Галимова
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Писательница, историк, искусствовед, член Союза писателей и Союза художников России Нина Молева ушла из жизни в возрасте 98 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ.

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© Газета «Москва. Центр»
Нина Молева. Архивное фото

Нина Молева и ее супруг Элий Белютин (умер в 2012 году) — владельцы крупной коллекции картин на $2 млрд, полученной от предков Белютина. В ней есть работы Леонардо да Винчи, Микеланджело, Диего Веласкеса, Тициана, Бернардино дей Контино, Антонио Росселино и др. Они завещали ее Путину как юридическому представителю России.

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