Один человек погиб в ДТП на Мурманском шоссе в Ленобласти

ДТП произошло на 21-м километре трассы «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти.
По предварительным данным, 53-летний житель Петербурга не справился с управлением, автомобиль врезался в опору освещения, после съехал в кювет.
Водитель от полученных травм скончался на месте. Проводится проверка. Все обстоятельства случившегося выясняются.
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