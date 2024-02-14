Один человек погиб в ДТП на Мурманском шоссе в Ленобласти

ДТП произошло на 21-м километре трассы «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти.

По предварительным данным, 53-летний житель Петербурга не справился с управлением, автомобиль врезался в опору освещения, после съехал в кювет.

Водитель от полученных травм скончался на месте. Проводится проверка. Все обстоятельства случившегося выясняются.