В карьерах Выборгского района два дня подряд будут проводиться взрывные работы

Жителей Ленобласти предупреждают о плановых взрывных работах на карьерах Выборгского района.

14 февраля с 11:00 до 18:00 массовый взрыв прогремит в карьере АО «Гавриловское карьероуправление». 15 февраля в период с 08:00 до 18:00 взрывные работы запланированы в карьере «Эркиля» ООО «Выборгское карьероуправление».

До окончания работ на промплощадку и в радиус опасной зоны — 700 метров — проезжать или проходить будет запрещено, как и нахождение там. В комитете по безопасности Ленобласти попросили жителей и гостей региона сохранять спокойствие и с понимаем отнестись к ситуации.