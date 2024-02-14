Двухлетняя девочка из Колпино получила сильнейшие ожоги, подышав над картошкой

В Колпино двухлетняя девочка попала в больницу, подышав над картошкой.
Как сообщает тг-канал «Mash на Мойке», ребенка увезли в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у нее ожоги первой, второй степени и возможный ожог дыхательных путей.
Полиция начала проверку. Известно, что мама лечила дочь ингаляциями над горячей картошкой.
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