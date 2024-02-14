Погибший на СВО уроженец Ленобласти удостоен ордена Мужества: награду передали дочери героя

Указом президента РФ Владимира Путина Алексей Фролов из Приозерского района посмертно награжден орденом Мужества.

Во вторник, 13 февраля, в Приозерском районе Ленобласти прошла передача ордена Мужества дочери погибшего участника спецоперации Алексея Фролова. Военнослужащий был посмертно награжден указом президента.

Как стало известно Online47, мужчина погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО в сентябре прошлого года.

Награду передали замглавы Приозерской районной администрации по правопорядку и безопасности Сергей Грянко и военный комиссар Приозерского района Михаил Зеленцов.