Погибший на СВО уроженец Ленобласти удостоен ордена Мужества: награду передали дочери героя

Указом президента РФ Владимира Путина Алексей Фролов из Приозерского района посмертно награжден орденом Мужества.
Во вторник, 13 февраля, в Приозерском районе Ленобласти прошла передача ордена Мужества дочери погибшего участника спецоперации Алексея Фролова. Военнослужащий был посмертно награжден указом президента.
Как стало известно Online47, мужчина погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО в сентябре прошлого года.
Награду передали замглавы Приозерской районной администрации по правопорядку и безопасности Сергей Грянко и военный комиссар Приозерского района Михаил Зеленцов.
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