Погибший на СВО уроженец Ленобласти удостоен ордена Мужества: награду передали дочери героя

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Указом президента РФ Владимира Путина Алексей Фролов из Приозерского района посмертно награжден орденом Мужества.

Во вторник, 13 февраля, в Приозерском районе Ленобласти прошла передача ордена Мужества дочери погибшего участника спецоперации Алексея Фролова. Военнослужащий был посмертно награжден указом президента.

Как стало известно Online47, мужчина погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО в сентябре прошлого года.

Награду передали замглавы Приозерской районной администрации по правопорядку и безопасности Сергей Грянко и военный комиссар Приозерского района Михаил Зеленцов.

__184244
Фото: vk.com/priozerskiy
Вам будет интересно
Погибший на СВО уроженец Ленобласти удостоен ордена Мужества: награду передали дочери героя СВО, орден Мужества, Ленобласть, Владимир Путин
Кадеты Ленобласти почтили память погибших участников СВО
Фонд «Ленинградский рубеж» организовал поездку воспитанников кадетских классов Новолисинской школы-интерната к мемориалу погибшим участникам СВО в одной из войсковых частей...
12.02.2024 149
Автор