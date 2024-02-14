Валиева не примет участие в ледовых шоу своей экс-наставницы Тутберидзе

Ранее в РУСАДА заявляли, что в отношении фигуристки после дисквалификации CAS действует ряд ограничений. Вероятно, именно поэтому Валиева не выступит в шоу Тутберидзе.

Российская фигуристка Камила Валиева не примет участие в ледовом шоу «Чемпионы на льду» Этери Тутберидзе, которые пройдут весной 2024 года, передает Sports.ru

Дорогие зрители и болельщики! К сожалению, Камила Валиева не примет участие в весеннем туре команды Этери Тутберидзе. Дополнительная информация о составе будет опубликована заблаговременно для каждого города тура, – приводит сообщение Team Tutberidze редакция.