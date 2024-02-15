На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 15 февраля

Автор: Гузель Галимова
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 15 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 57,80,84 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.
  • км 88 -км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения;

М-10 «Россия»:

  • км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 614 ограничение скорости движения в направлении г.Москвы с 08:00 до 19:00, ремонт силового барьерного ограждения.
  • км 637+650, км 646+370, км 654+759, км 656+567 Путепроводы через а/д Москва-СПб, ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00,уборка снежного вала;
  • км 652+855 Путепровод через ж/д Тосно-Новолисино, ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, уборка снежного вала.
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А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда»:

  • км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи;
  • км 47-100 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка обочин и барьерного ограждения от снежных валов;
  • подъезд к г. Выборгу № 2 км 0 — 1 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи;

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30, км 112-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов.

А-121 «Сортавала»:

  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов из-под барьерного ограждения от снега и грязи;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков от снега и грязи;
  • км 11-27 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/б покрытия;
  • км 2-40, км 41-74, км 75-105, км 106-145 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп.
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