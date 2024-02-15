На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 15 февраля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 15 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 57,80,84 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.
- км 88 -км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения;
М-10 «Россия»:
- км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 614 ограничение скорости движения в направлении г.Москвы с 08:00 до 19:00, ремонт силового барьерного ограждения.
- км 637+650, км 646+370, км 654+759, км 656+567 Путепроводы через а/д Москва-СПб, ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00,уборка снежного вала;
- км 652+855 Путепровод через ж/д Тосно-Новолисино, ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, уборка снежного вала.
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07.02.2024 11
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда»:
- км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи;
- км 47-100 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка обочин и барьерного ограждения от снежных валов;
- подъезд к г. Выборгу № 2 км 0 — 1 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи;
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30, км 112-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов из-под барьерного ограждения от снега и грязи;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков от снега и грязи;
- км 11-27 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/б покрытия;
- км 2-40, км 41-74, км 75-105, км 106-145 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп.