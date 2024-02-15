Александр Дрозденко обратился к жителям Ленобласти в День памяти воинов-интернационалистов

15 февраля 2024 года исполняется 35 лет со дня вывода Советских войск из Афганистана. В этот день россияне вспоминают бойцов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Александр Дрозденко обратился к жителям Ленобласти в столь важную дату.

«Сегодня мы воздаём должное отваге и мужеству всех воинов-интернационалистов, защищавших мир и безопасность нашей Родины на дальних рубежах», — отметил губернатор.

Александр Дрозденко отметил, что среди тех, кто воевал в «горячих точках», было немало выходцев из Ленобласти. Многие из бойцов и в наши дни остаются в строю: передают свой опыт действующим военнослужащим и участникам СВО, помогают воспитывать молодое поколение, заботятся о семьях погибших товарищей.

«Предлагаю сегодня ленинградцам склонить головы в знак глубокой скорби обо всех павших героях — людях непревзойденной смелости, силы духа, настоящих патриотах Отечества, до конца исполнивших свой интернациональный долг», — говорится в сообщении.