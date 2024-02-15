Численность пенсионеров в России в 2023 году сократилась на 700 тыс. человек

По состоянию на 1 января 2024 года на учете в Соцфонде (СФР) состояло 41,075 млн пенсионеров. За год их число снизилось на 699,9 тыс. человек, или 1,7%.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные СФР.

Темпы сокращения численности ускорились втрое, однако не побили рекорды 2021 года, когда за год число пенсионеров упало на 970 тысяч. Отмечается, что данные СФР не включают получателей пенсий в системе Минобороны, МВД, Следственного комитета и других силовых ведомств.

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Основной вклад в сокращение численности пенсионеров внесли получатели страховой пенсии по старости, их стало меньше на 885,8 ты. человек. Однако число получателей других выплат увеличилось. В частности, количество пенсионеров по инвалидности выросло на 91,7 тыс. человек, до 2,23 млн, получателей социальных пенсий — на 52,9 тыс. человек, до 3,41 млн и пенсий по потере кормильца — на 12,7 ты. человек, до 1,44 млн.