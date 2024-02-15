Ветеринар из Ленобласти спасла и приютила у себя дома юную тигрицу с юга, которую обижали взрослые собратья

Тигренка доставили в 47-й регион из Краснодарского края в тяжелом состоянии. Лапа животного была сильно повреждена.

Ветеринарный врач Яна из хосписа для диких животных «Дом тигра» рассказала трогательную историю спасения четырёхмесячной тигрицы Каталины.

Малышку привезли в центр в начале января с жуткой травмой — взрослые собратья Каталины едва не откусили ей лапу. После восьми операций конечность удалось спасти, но все еще есть вероятность, что зверь будет хромать, пишет Mash на Мойке.

На время восстановления Яна забрала Каталину к себе домой, где малышка уже освоилась. Тигренок спит в обнимку со своей спасительницей и даже подружилась с домашними кошками.

После выздоровления Каталине придётся расстаться с новой семьей и отправиться в вольер к своим сородичам.