Публикуем график отключений электричества в Ленобласти с 18 по 22 февраля

Автор: Анастасия Щербакова
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В ряде населенных пунктов региона пройдут плановые работы на электросетях.

ЛОЭСК публикует график отключений электроэнергии в населенных пунктах Ленинградской области на следующей неделе.

Плановые отключения электричества планируются с 18 по 22 февраля.

Публикуем график отключений электричества в Ленобласти с 18 по 22 февраля электричество, Ленобласть, График отключений
Публикуем график отключений электричества в Ленобласти с 18 по 22 февраля электричество, Ленобласть, График отключений
Публикуем график отключений электричества в Ленобласти с 18 по 22 февраля электричество, Ленобласть, График отключений
Публикуем график отключений электричества в Ленобласти с 18 по 22 февраля электричество, Ленобласть, График отключений
Публикуем график отключений электричества в Ленобласти с 18 по 22 февраля электричество, Ленобласть, График отключений
Фото: ЛОЭСК/ Телеграм
В указанный период времени возможно прекращение подачи электрической энергии для безопасного выполнения работ на электрооборудовании, — сообщили в организации.
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Публикуем график отключений электричества в Ленобласти с 18 по 22 февраля электричество, Ленобласть, График отключений
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