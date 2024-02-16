Публикуем график отключений электричества в Ленобласти с 18 по 22 февраля

В ряде населенных пунктов региона пройдут плановые работы на электросетях.
ЛОЭСК публикует график отключений электроэнергии в населенных пунктах Ленинградской области на следующей неделе.
Плановые отключения электричества планируются с 18 по 22 февраля.
Фото: ЛОЭСК/ Телеграм
В указанный период времени возможно прекращение подачи электрической энергии для безопасного выполнения работ на электрооборудовании, — сообщили в организации.
Вам будет интересно
За день до праздничных дат Многофункциональные центры будут работать по сокращенному графику. так, 22 февраля и 7 марта МЦФ Ленобласти будут...
14.02.2024 110