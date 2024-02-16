В Ленобласти и Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности: на регионы обрушится ледяной дождь

Синоптики предупреждают о резком ухудшении погодных условий в регионах с вечера 16 февраля.

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Петербурге и Ленобласти. Вечером, 16 февраля, в регионах ожидаются сильные порывы ветра, снег, ледяной дождь и гололедица.

В Ленобласти предупреждение о непогоде вводится с 21:00 пятницы и до 15:00 следующего дня. В Северной столице — с 21:00 вечера 16 февраля до 09:00 утра 17 февраля.