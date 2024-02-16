Раскрыт мирный план Трампа по урегулированию конфликта на Украине: звучит странно

Кандидат на пост президента США в случае победы намерен применить свою собственную формулу мира. Помощники политика заявили, что его план будет строиться на шантаже.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что при его президентстве конфликт между Украиной и Россией будет урегулирован в течение 24 часов. Правда, кандидат на пост президента Америки не уточнял, какие именно шаги намерен предпринимать.

И вот, недавно помощники политика раскрыли его мирный план. Звучит он очень просто: шантажировать Украину приостановкой поставок вооружения, а России угрожать, что помощь киевскому режиму, наоборот, будет расти. Трамп уверен, что это позволит склонить страны к мирным переговорам.

Председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России», подполковник запаса Роман Шкурлатов называет формулу мира политика «предвыборным популизмом». Такой план точно не сработает, заявил эксперт в беседе с «АиФ».

Мы настроены на продолжение специальной военной операции. И наши ресурсы наращиваются. ВПК вышел на повышенную мощность. Гособоронзаказ прописан на несколько лет вперед с учетом интенсивных боевых действий в зоне СВО. Мы всегда исходим из худшего варианта — конфликта с коллективным Западом. Поэтому угроза Трампа не сработает, — заявил Шкурлатов.