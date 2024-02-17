МИД РФ назвал небезопасным для россиян посещение Абхазии

МИД РФ предупреждает о рисках для посетителей абхазских курортов в связи с выходом на свободу опасного преступника.

По данным ведомства, 2 февраля «абхазский гражданин Э. Г. Абухба, который в 2019 году совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки, вышел на свободу после смягчения ему приговора решением верховного суда этой страны».

Министерство сочло этот случай резонансным и заявило, что он свидетельствует о «весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям и выносимым виновникам мерам наказания».

«Очевидно, что это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты, о чем мы вынуждены предупредить наших соотечественников», — говорится в сообщении МИД РФ в тг-канале.

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На момент совершения преступления Абухба было 17 лет. В июле 2019 года он обманным путем привел девушку на территорию заброшенного здания в Сухуме. Затащив девушку на верхний этаж здания, он изнасиловал ее, нанося удары с помощью камней. После этого похитил у нее два телефона, аксессуары к ним, денежные средства и ювелирные изделия на общую сумму 70 тыс. рублей и скрылся. Суд назначил ему девять лет лишения свободы.