В ночь на 17 февраля российские системы ПВО уничтожи перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ.
Дроны были уничтожены над территориями пяти регионов: Белгородской (4 БПЛА), Воронежской (4), Курской (1), Брянской (18) и Калужской (6) областей.
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