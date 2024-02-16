Российские военные часами транслируют для бойцов ВСУ похоронный марш

Экипажи звуковещательных станций ВС РФ для деморализации украинских военных включают около их позиций похоронный марш. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По словам командира звуковещательной станции с позывным Дед, для украинских войск включают разные звуки, но чаще всего — призывы сложить оружие. Комплекс работает на дистанции три-пять километров.

«Мы включали звук тяжелой гусеничной техники, до этого, когда выдвигались в другие районы, там был похоронный марш на протяжении пяти часов, крики детей, женщин, фамилии военнослужащих ВСУ погибших», — сказал командир.

Видео: t.me/rian_ru

Расчеты этих станций направлены на подрыв морально-психологического состояния солдат ВСУ. В министерстве добавили, что на некоторых участках после прослушивания марша украинские военные не оказывали серьезного сопротивления и просто сдавались.