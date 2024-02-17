Во Всеволожском районе скорректируют тарифы на коммунальные услуги после вмешательства прокуратуры

Всеволожская городская прокуратура добилась отмены постановления районной администрации о тарифах на коммунальные услуги.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники изучили текст постановления и пришли к выводу, что некоторые положения не соответствуют действующему законодательству. Это повлекло значительно увеличение платы за коммунальные услуги.

Незаконный нормативный акт опротестован прокуратурой. Суд выступил на стороне ведомства и признал постановление незаконным.

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Исполнение решения суда находится на контроле городской прокуратуры.