Главком ВСУ Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки

Автор: Гузель Галимова
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Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский 17 февраля заявил о выводе подразделений украинской армии из Авдеевки и переходе к обороне.

«Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и [ради] сохранения жизни и здоровья военнослужащих принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах», — говорится в его сообщении в соцсети.

Кроме того, по сообщению командующего группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского, бойцы украинских подразделений уже покинули Авдеевку и вышли на заранее подготовленные позиции.

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