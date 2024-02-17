Главком ВСУ Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки

Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский 17 февраля заявил о выводе подразделений украинской армии из Авдеевки и переходе к обороне.
«Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и [ради] сохранения жизни и здоровья военнослужащих принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах», — говорится в его сообщении в соцсети.
Кроме того, по сообщению командующего группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского, бойцы украинских подразделений уже покинули Авдеевку и вышли на заранее подготовленные позиции.
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