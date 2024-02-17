В Петербурге у движущегося автобуса отвалилось колесо, которое затем ударило по голове стоявшую на остановке девушку.
На кадрах видно, в какой-то момент у автобуса отваливается колесо и начинает катиться по проезжей части. Позже оно вылетает на обочину и ударяет стоявшую на остановке девушку.
Видео: 78.ру
От мощного удара девушка потеряла сознание и получила серьезные травмы. Врачи диагностировали у нее ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние, перелом нижней стенки глазной орбиты и челюсти, ушиб грудной клетки. Пострадавшая сейчас находится в состоянии средней тяжести.
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