Сложная обстановка на дорогах: машины «плывут» по улицам Петербурга и Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Вечером 16 февраля Петербург и Ленобласти накрыла непогода.

Снегопад, ледяной дождь и сильный ветер привели к тому, что на дорогах образовались гололед и огромные лужи. В социальных сетях сообщают о многочисленных ДТП.

Видео: Мой Сосновый Бор, ВК

Видео: ДТП и ЧП | СПб, ВК

Ранее спасатели попросили водителей соблюдать особую осторожность на дорогах.

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13.02.2024 201
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