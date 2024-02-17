Сложная обстановка на дорогах: машины «плывут» по улицам Петербурга и Ленобласти

Вечером 16 февраля Петербург и Ленобласти накрыла непогода.
Снегопад, ледяной дождь и сильный ветер привели к тому, что на дорогах образовались гололед и огромные лужи. В социальных сетях сообщают о многочисленных ДТП.
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Ранее спасатели попросили водителей соблюдать особую осторожность на дорогах.
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