Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 17 февраля

Автор: Гузель Галимова
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Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации. 

На Купянском направлении потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две гаубицы Д-20, две САУ «Гвоздика», а также орудие Д-30.

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16.02.2024 98

На Краснолиманском направлении потери противника составили до 315 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, а также самоходная пушка «Гиацинт-С».

На Донецком направлении противник потерял до 360 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, а также боевую машину РСЗО «Град».

На Южно-Донецком направлении потери противника составили более 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, а также два автомобиля.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, три управляемые авиационные бомбы JDAM, а также три переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты «С-200».

Кроме того, уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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