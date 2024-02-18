В Петербурге обнаружили партию боевых гранат, вывезенных с территории СВО

Автор: Анастасия Щербакова
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Незаконную продажу боеприпасов пытался организовать 50-летний военнослужащий.

В Петербурге задержали организаторов схемы по сбыту оружия, вывезенного с зоны СВО. Наладил незаконный бизнес 50-летний военнослужащий.

Как выяснил Mash на Мойке, всего в преступной группе было задействовано три человека: два военнослужащих и один гражданский. Партию из 21 гранаты обнаружили у последнего во время транспортировки. Боеприпасы были спрятаны в обшивке дверей машины.

Сейчас все трое задержаны. Возбуждено уголовное дело.

 

 

 

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