В Петербурге обнаружили партию боевых гранат, вывезенных с территории СВО

Незаконную продажу боеприпасов пытался организовать 50-летний военнослужащий.

В Петербурге задержали организаторов схемы по сбыту оружия, вывезенного с зоны СВО. Наладил незаконный бизнес 50-летний военнослужащий.

Как выяснил Mash на Мойке, всего в преступной группе было задействовано три человека: два военнослужащих и один гражданский. Партию из 21 гранаты обнаружили у последнего во время транспортировки. Боеприпасы были спрятаны в обшивке дверей машины.

Сейчас все трое задержаны. Возбуждено уголовное дело.