Ленобласть отправила в подшефный Енакиево гуманитарную помощь

В этот раз партию «гуманитарки» от 47-го региона получила местная городская больница.

Ленинградская область направила подшефному городу Енакиево в ДНР партию гуманитарной помощи. В частности, помощь была оказана городской больнице, которая получила перевязочные материалы, обезболивающие и фрукты.

Члены делегации из Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области совместно с представителем централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России» привезли гуманитарную помощь для госпитальных отделений ГБУ «Городская больница № 1 г. Енакиево, — указано в официальном Тг-канале администрации подшефного города.