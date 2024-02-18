После домогательств сотрудников отеля на Шри-Ланке к россиянкам посольство призвало граждан РФ покинуть курорт

Рекомендация особенно касается граждан РФ, давно пребывающих на курорте.
После недавнего скандала с домогательствами сотрудников отеля на Шри-Ланке к россиянам, посольство Коломбо призвало граждан РФ вернуться на родину.
В связи с участившимися инцидентами с участием российских граждан, прежде всего находящихся в островном государстве уже длительное время, посольство призывает постоянно проживающих на Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на родину, — приводит сообщение диппредставительства Ura.news.
Ранее три россиянки заявили о домогательствах сотрудников отеля в Хабарадуве. За девушек заступился гражданин РФ, из-за чего в итоге произошла драка.
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