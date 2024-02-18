Самую маленькую квартиру в России обнаружили в Санкт-Петербурге

На просторах интернета появилось объявление о продаже квартиры в Петербурге стоимостью чуть более 2 млн рублей.
В Северной столице на продажу выставлена, судя по всему, самая маленькая в стране квартира. А если быть точнее, студия. Площадь составила почти семь квадратных метров, пишет «Деловой Петербург».
Расположена компактная недвижимость на улице Чехова. Нынешний собственник хочет за такую студия 2 миллиона 50 тысяч рублей.
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14.02.2024 165