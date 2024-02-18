Дмитрий Киселев направил запрос в Белый дом на интервью с Байденом

Глава медиагруппы «Россия сегодня» уверен, что это станет логичным продолжением диалога между странами после встречи Владимира Путина и американского журналиста Такера Карлсона.

Российский журналист и руководитель медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что уже отправил запрос на интервью с президентом США Джо Байденом.

Мы полагаем, что нашим странам не хватает возможности слушать и слышать друг друга, и считаем, что президент Российской Федерации Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя… Интервью планирую проводить я, Дмитрий Киселев, — заявил он в эфире «Россия 1».