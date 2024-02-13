Карлсон: Украине не победить в конфликте с Россией даже с деньгами Запада

Автор: Гузель Галимова
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Украина не сможет одолеть Россию на поле боя даже при поддержке западных стран, заявил журналист Такер Карлсон в интервью с американским сенатором Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

«Украина не сможет победить в конфликте с Россией, украинские военные не смогут даже при поддержке Запада в сотни миллиардов долларов вытеснить российскую армию из районов Восточной Украины. У Украины нет промышленного потенциала, так же как его нет ни у НАТО, ни у США», — сказал он.

Карлсон подчеркнул, что продолжение поддержки Киева со стороны западных стран приведет к ещё большему количеству «погибших украинцев».

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10.02.2024 172
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