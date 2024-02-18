Житель Всеволожского района погиб под колесами автобуса

Автор: Анастасия Щербакова
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Полиция выясняет все обстоятельства смертельного ДТП в Васкелово.

Накануне, 17 февраля, в деревне Васкелово Всеволожского района погиб 42-летний мужчина на 35-м километре автодороги «Магистральная». Пешехода сбил рейсовый автобус, двигавшийся в сторону Новоприозерского шоссе, передает пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Спасти мужчину не удалось. Полиция выясняет обстоятельства трагедии.

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