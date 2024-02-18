В Волхове почти готов к сдаче новый многоквартирный дом для расселения аварийного жилья

Перед заездом новоселов остается несколько формальностей.
В городе Волхов Ленинградской области к заезду жильцов готовится новый многоквартирный дом, возведенный в рамках программы расселения аварийного жилья.
Все работы на объекте уже завершены. Сейчас четырехэтажный дом на 97 квартир осматривают специалисты и сотрудники местной администрации, передает «Онлайн47». Затем планируется начать вручение ключей от квартир новоселам.
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