В Волхове почти готов к сдаче новый многоквартирный дом для расселения аварийного жилья

Перед заездом новоселов остается несколько формальностей.

В городе Волхов Ленинградской области к заезду жильцов готовится новый многоквартирный дом, возведенный в рамках программы расселения аварийного жилья.

Все работы на объекте уже завершены. Сейчас четырехэтажный дом на 97 квартир осматривают специалисты и сотрудники местной администрации, передает «Онлайн47». Затем планируется начать вручение ключей от квартир новоселам.