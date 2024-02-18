Морозы и туман ожидаются в Ленобласти в начале следующей недели

МЧС представило прогноз погоды на предстоящий понедельник.
Согласно данным ведомства, 19 февраля, в понедельник, местами в Ленобласти ожидается туман и усиление порывов ветра до восьми метров в секунду.
Температура воздуха в ночное время суток составит в пределах 8-13 градусов мороза, а местами все минус. Тем временем днем ожидается до -6 градусов.
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