Морозы и туман ожидаются в Ленобласти в начале следующей недели

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

МЧС представило прогноз погоды на предстоящий понедельник. 

Согласно данным ведомства, 19 февраля, в понедельник, местами в Ленобласти ожидается туман и усиление порывов ветра до восьми метров в секунду.

Температура воздуха в ночное время суток составит в пределах 8-13 градусов мороза, а местами все минус. Тем временем днем ожидается до -6 градусов.

Вам будет интересно
Морозы и туман ожидаются в Ленобласти в начале следующей недели погода, мчс, Ленобласть
В Волхове почти готов к сдаче новый многоквартирный дом для расселения аварийного жилья
Перед заездом новоселов остается несколько формальностей. В городе Волхов Ленинградской области к заезду жильцов готовится новый многоквартирный дом, возведенный в рамках...
18.02.2024 19
Автор